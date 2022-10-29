Пожар на складе в Металлострое ликвидировали спустя три дня

Пожар на складе стройматериалов в Колпинском районе Петербурга удалось ликвидировать спустя трое суток. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

Напомним, информация о возгорании в здании на Северном проспекте в Металлострое поступила 25 октября около 21.00. На складе размером 100×240 метров и высотой 12 метров горели строительные материалы. 26 октября в 00:39 пожар был локализован. 28 октября в 22:28 огонь полностью потушили.

На месте происшествия работали 123 человека, задействовав 27 единиц техники. Сведения о пострадавших не поступали. В обстоятельствах случившегося разбирается прокуратура, а также Следственный комитет.