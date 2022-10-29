У поселка Климово автомобиль вылетел в кювет, перевернулся и загорелся

Автор: Гузель Галимова
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ДТП произошло вечером 28 октября на дороге-дублере трассы «Скандинавия» в Выборгском районе Ленобласти.

По предварительным данным, у поселка Климово автомобиль Ford съехал в кювет, перевернулся на крышу и загорелся. Водитель не пострадал.

Последствия аварии ликвидировала дежурная смена 52 пожарной части, сообщили в  пресс-службе ГУ МЧС России по Ленобласти. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливают инспекторы ГИБДД.

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29.10.2022 24
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