У поселка Климово автомобиль вылетел в кювет, перевернулся и загорелся

ДТП произошло вечером 28 октября на дороге-дублере трассы «Скандинавия» в Выборгском районе Ленобласти.
По предварительным данным, у поселка Климово автомобиль Ford съехал в кювет, перевернулся на крышу и загорелся. Водитель не пострадал.
Последствия аварии ликвидировала дежурная смена 52 пожарной части, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленобласти. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливают инспекторы ГИБДД.
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