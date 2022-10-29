Сергей Яхнюк: нужно больше рассказывать о добрых делах, сделанных в поддержку СВО

Депутат Госдумы от Ленобласти Сергей Яхнюк предложил главе региона Александру Дрозденко объединить информацию об опыте поддержки спецоперации и лучше доносить ее до населения в противовес негативу.

Предложение было озвучено на Совете при губернаторе Ленобласти по межнациональным отношениям, который состоялся в Гатчинском районе.

«О тех добрых делах, которые сделаны общественными организациями и отдельными людьми, нужно говорить больше. Понятно, что центральные каналы, наше областное телевидение не сможет всё показать, поэтому максимально нужно задачу поставить всем», — сказал он.

Сергей Яхнюк отметил, что в Госдуме на каждом заседании решаются вопросы, касающиеся поддержки участников СВО и их семей. Кроме того, скоро новым регионам России понадобится помощь в прохождении сложного периода восстановления инфраструктуры и экономики.