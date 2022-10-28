Дрозденко посетил военную часть в Каменке и передал мобилизованным гуманитарную помощь

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко посетил мобилизованных, которые сейчас проходят подготовку на полигоне в Каменке Выборгского района.
Дрозденко оценил порядок в казармах, столовой и на складе. После чего передал военнослужащим гуманитарную помощь — техническое снаряжение, амуницию, бытовые расходные материалы, которые собрали волонтеры фонда «Ленинградский рубеж».
Фото: ЛенТВ24
Подарком также стал и трактор «Беларусь», который зимой и летом будет приводить улицы военного городка в порядок.
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25.10.2022 626