Дрозденко посетил военную часть в Каменке и передал мобилизованным гуманитарную помощь

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко посетил мобилизованных, которые сейчас проходят подготовку на полигоне в Каменке Выборгского района.

Дрозденко оценил порядок в казармах, столовой и на складе. После чего передал военнослужащим гуманитарную помощь — техническое снаряжение, амуницию, бытовые расходные материалы, которые собрали волонтеры фонда «Ленинградский рубеж».

Фото: ЛенТВ24

Подарком также стал и трактор «Беларусь», который зимой и летом будет приводить улицы военного городка в порядок.