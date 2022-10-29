С 1 ноября в Петербурге подорожает пластиковая карта «Подорожник»

Пластиковая карта «Подорожник» в Петербурге с 1 ноября подорожает на 20 рублей, ее стоимость составит 80 рублей.

Подорожание объясняется ростом отпускной цены электронных чипов, встроенных в карту, сообщили в ГКУ «Организатор перевозок». Отметим, что цена «Подорожника» не менялась с 2017 года, а в продажу электронный носитель поступает без коммерческой наценки — по себестоимости.

Напомним, что «Подорожник» — разовая покупка. Но зато с помощью проездного пассажир значительно экономит на проезде.

Ранее стала известна стоимость проезда в общественном транспорте Петербурга в 2023 году. Ожидается, что в среднем, цена вырастет не более чем на 9%.