Стала известна стоимость проезда в общественном транспорте Петербурга в 2023 году

В ближайшие недели комитет по тарифам должен принять решение о стоимости проезда в общественном транспорте на 2023 год. Ожидается, что в среднем, стоимость вырастет не более чем на 9%.

Так, стоимость разового проезда может вырасти на 5 рублей. Жетон метро обойдется в 70 рублей, а проезд в наземном транспорте – в 65 рублей. Но, по статистике, таким разовым проездом пользуются не более 10% пассажиров, пишет «Фонтанка«.

Практически не изменится стоимость нового пересадочного тарифа. Так, по тарифу «60 минут» первая поездка в наземном транспорте обойдется в 44 рубля, вторая — в 10 рублей, а третья и последующие в течение часа и вовсе будут бесплатными. Как и прежде, продолжит действовать тариф «90 минут», который по фиксированной цене – 78 рублей – даст пассажирам одну поездку в метро и неограниченное количество в наземном транспорте.

Проезд по единому электронному билету подорожает с 45 до 49 рублей, а в наземном транспорте — с 40 до 44 рублей.