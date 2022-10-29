Мобилизованным из Ленобласти ускорят начисление выплат

Центр соцзащиты уже направил положенные военнослужащим средства в банк.

Чтобы мобилизованные из Ленобласти, отправленные на слаживание в Костромскую область, как можно скорее получили деньги, представители комитета соцзащиты лично съездили в Кострому. Они на месте уточнили необходимые реестры и сведения.

По итогам поездки были подготовлены реестры и их уже заверил военный комиссариат Ленобласти. Положенные средства мобилизованным направили в банк.