В Минобороны рассказали о подвигах российских солдат в ходе спецоперации

ivbg.ru продолжает вести новую ежедневную рубрику «Герои Z». В ней мы рассказываем о ратных подвигах российских военнослужащих при выполнении боевых задач в ходе спецоперации на Украине.

Герои сегодняшнего дня — лейтенант Николай Юрченко и старший прапорщик Алексей Черняк.

Командир взвода связи лейтенант Николай Юрченко, выполнял задачи по организации бесперебойной связи в интересах батальонно-тактической группы российских войск.

В ходе очередной попытки украинских националистов атаковать позиции наших подразделений с применением артиллерии и минометов, станция спутниковой связи получила повреждения от разорвавшегося рядом минометного снаряда.

Понимая, что потеря связи с вышестоящим штабом лишает командование возможности оперативно координировать действия сил в бою, лейтенант Юрченко незамедлительно выдвинулся на позицию, где находилась поврежденная техника, и приступил к ее восстановлению. Рискуя жизнью, Николай восстановил поврежденные осколками блоки, а также отремонтировал антенну спутниковой связи, после чего заново настроил станцию.

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Начальник аппаратной взвода связи старший прапорщик Алексей Черняк выполнял боевые задачи по организации бесперебойной связи в интересах батальонно-тактической группы.

Колонна российских подразделений, в составе которой находился Алексей со своими подчиненными, совершая марш в заданный район, подверглась массированной атаке со стороны украинских националистов. В ходе одного из залпов разрывом артиллерийского снаряда была повреждена станция связи.

Несмотря на постоянный артиллерийский огонь националистов, экипаж под командованием старшего прапорщика Алексея Черняка, проявляя мужество и самоотверженность, восстановил работоспособность станции и обеспечил командование подразделений связью с вышестоящим штабом.