«Мамы в фокусе внимания»: в Тихвинском и Ломоносовском районах проходят медосмотры для мам

Жительницы Тихвинского и Ломоносовского районов Ленобласти сегодня, 29 октября, проходят медосмотры в рамках проекта «Мамы в фокусе внимания».

За один день мамы получают консультации нескольких врачей, а также проходят УЗИ, ЭКГ, сдают анализы. По результатам им дадут исчерпывающую информацию о состоянии здоровья и при необходимости пригласят на дополнительные обследования и консультации.

Фото: Telegram.org/Комитет по здравоохранению Ленобласти

В ноябре медосмотры в рамках проекта пройдут в Выборгском, Кингисеппском, Лужском районах и Сосновом Бору. Записаться можно в районном отделении «Союза женщин России».