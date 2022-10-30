Фото: деревья упали на автомобили в Петербурге

Автор: Сергей Агутин
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В паблике «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» сообщают: сильный ветер продолжает дуть в Санкт-Петербурге. О порывах до 23 м/с предупреждало региональное МЧС.

Утром жители Санкт-Петербурга столкнулись с последствиями стихии. Сообщается о двух случаях с падением деревьев на автомобили на Краснопутиловской улице и об одном в Огородном переулке.

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Фото: здесь и далее vk.com/spb_today

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