У покупателей смартфонов за границей в России могут возникнуть проблемы с медленным интернетом

Россияне могут столкнуться с медленным интернетом на смартфоне, который был куплен за границей, так как модели, предназначенные для работы в другой стране, не всегда поддерживают российские диапазоны или поддерживают их только частично, рассказал РИА Новости руководитель центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования «Мегафона» Александр Джакония.
По его словам, перед покупкой стоит сравнить частотные диапазоны России и той страны, в которой приобретается смартфон. Параметры могут отличаться в зависимости от региона и оператора. Подробный список характеристик можно найти в открытых источниках по запросу «частотные диапазоны LTE в России».
Эксперт подчеркнул, что именно по этой причине стоит покупать гаджеты в странах ЕАЭС, куда входит и Россия. Благодаря единому стандарту сертификации устройства из Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии с высокой долей вероятности будут работать на территории России лучше, чем их аналоги из США или Китая.