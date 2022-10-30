Забор и двери коттеджа возле поселка им. Свердлова обстреляли на 250 тысяч рублей

По информации ivbg.ru, 29 октября в полицию Всеволожского района обратился 42-летний предприниматель из Санкт-Петербурга.
Его дачный дом в коттеджном поселке «Ивановские пороги» рядом с поселком имени Свердлова стал объектом интереса стрелка. Неизвестный обстрелял забор и входную дверь.
Ущерб хозяина составил 250 тысяч рублей. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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