Забор и двери коттеджа возле поселка им. Свердлова обстреляли на 250 тысяч рублей

По информации ivbg.ru, 29 октября в полицию Всеволожского района обратился 42-летний предприниматель из Санкт-Петербурга.

Его дачный дом в коттеджном поселке «Ивановские пороги» рядом с поселком имени Свердлова стал объектом интереса стрелка. Неизвестный обстрелял забор и входную дверь.

Ущерб хозяина составил 250 тысяч рублей. Обстоятельства происшествия устанавливаются.