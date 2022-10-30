Чесотка у двух детей обернулась уголовным делом для молодой матери из Приозерского района

По информации ivbg.ru, 29 октября в отношении 23-летней жительницы поселка Суходолье Приозерского района заведено уголовное дело об оставлении в опасности. У ее маленьких детей обнаружили чесотку.

Неделей ранее ее посетили представители комитета по образованию и социальных служб. Проверяющие негативно оценили условия, в которых живут четырехлетний сын и дочка, не достигшая и двух лет.

Известно, что в детский сад дети не ходят. Их доставили в районную больницу. Женщине мера пресечения не избиралась.