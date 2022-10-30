Гонконгская авиакомпания, покинувшая российское небо после начала СВО, решила вернуться в Россию

Гонконгская авиакомпания Cathay Pacific с 1 ноября 2022 года намерена вернуться в воздушное пространство России. Лайнеры авиаперевозчика не появлялись в российском небе после начала спецоперации в Украине.

Как сообщает ТАСС, с 1 ноября гонконгская авиакомпания Cathay Pacific начнет совершать беспосадочный перелет между Нью-Йорком (США) и Гонконгом через воздушное пространство России. С конца февраля перевозчик выполнял эти рейсы в обход России.

Теперь Cathay Pacific воспользуется полярным маршрутом. Это позволит сократить время в пути и снизить расходы на топливо. При этом авиакомпания будет платить России за право пролета над Сибирью.