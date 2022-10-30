В ООН прогнозируют рост российского ВВП в 2023 году

Автор: Сергей Агутин
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Как сообщают «Известия» со ссылкой на отчет конференции организации по торговле и развитию (ЮНКТАД), в ООН прогнозируют рост российского ВВП на 1,3% в 2023 году.   

В документе подчеркивается, что полное влияние санкций на российскую экономику еще неизвестно, однако они уже дали эффект. А в конце 2022 года вступает в силу эмбарго на нефть из России, что сократит доходы федерального бюджета.

Международный валютный фонд (ВМФ) и Всемирный банк также пересмотрели прогнозы по российскому ВВП, отметив, что экономика страны стабилизируется в условиях санкций. При этом в Минэкономразвития России прогнозируют сокращение экономики на 2,9% в 2022 году и на 0,8 % в 2023 году.

«Благодаря реализации правительством в 2022 году плана первоочередных действий, а также системных решений, направленных на структурную трансформацию экономики, спад российской экономики уже значительно меньше, чем ожидалось», – сообщили в Минэкономразвития
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25.10.2022 210
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