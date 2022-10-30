По информации ivbg.ru, по горячим следам задержан 37-летний житель Кингисеппа по подозрению в попытке изнасилования 17-летней соседки по коммунальной квартире в доме на улице Воровского.

Находясь в состоянии опьянения, 29 октября мужчина совершил в отношении девушки развратные действия.

После этого она прибежала на работу в пиццерию и рассказала обо всем своей коллеге, которая и сообщила о произошедшем в полицию. Решается вопрос об уголовном деле.