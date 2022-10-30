Фото: первый снег в Ленобласти встретили в Тихвине и Пикалево

Утром 30 октября жители Тихвина и Пикалево встретили первый в этом сезоне снег в Ленинградской области. Он мокрый, со льдом и не является предвестником сугробов в ближайшее время.
Пользователи социальных сетей отмечают, что непогода бушует весь день, то дует сильный ветер, то идет снег. Однако снежинки не остаются надолго и быстро тают.
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30.10.2022 104