Фото: «ВАЗ» и Chevrolet перевернулись в Тосненском районе. Пострадали двое

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, 30 октября около 12:45 на дороге в Тосно в аварию попали автомобили «ВАЗ» и Chevrolet. Машины съехали с дороги и опрокинулись в кювет.  

Фото: «ВАЗ» и Chevrolet перевернулись в Тосненском районе. Пострадали двое Тосно, Тосненский район, Ленинградская область
Фото: «ВАЗ» и Chevrolet перевернулись в Тосненском районе. Пострадали двое Тосно, Тосненский район, Ленинградская область

Фото: аварийно-спасательная служба ЛО, vk.com

В ДТП пострадали 47-летний водитель Chevrolet и его 56-летняя пассажирка. Их госпитализировали. На место происшествия выезжал ПСО города Тосно. Спасатели отключили аккумуляторные батареи автомобилей.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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24.05.2022 1538
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