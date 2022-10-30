Фото: «ВАЗ» и Chevrolet перевернулись в Тосненском районе. Пострадали двое

По информации ivbg.ru, 30 октября около 12:45 на дороге в Тосно в аварию попали автомобили «ВАЗ» и Chevrolet. Машины съехали с дороги и опрокинулись в кювет.

Фото: аварийно-спасательная служба ЛО, vk.com

В ДТП пострадали 47-летний водитель Chevrolet и его 56-летняя пассажирка. Их госпитализировали. На место происшествия выезжал ПСО города Тосно. Спасатели отключили аккумуляторные батареи автомобилей.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.