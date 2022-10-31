Каршеринг дорожает быстрее поездки на такси

Подорожание автомобилей и издержки на обслуживание личных машин вынуждают жителей России все чаще пользоваться каршерингом.

Так, за 9 месяцев нынешнего года средний чек в сервисах каршеринга вырос на 17–29%, при этом услуги такси показали более сдержанную динамику. Однако сдерживающими факторами для роста рынка аренды машин, как и такси, остаются усиливающаяся потребительская экономия и отъезд из страны части платежеспособных россиян, пишет издание «Коммерсант».

Так, средняя стоимость поездки на каршеринге за 9 месяцев этого года (с января по сентябрь) выросла на 25% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года, в среднем она составила 440 рублей, подсчитали в Почта-банке. В Tinkoff Data зафиксировали рост за этот же период на 17%, до средней суммы в 493 рубля, в CloudPayments — на 29%, до 319 рублей.

В то же время за 9 месяцев этого года расходы на такси по картам Почта-банка увеличились на 14% и составили 676 млн рублей, а средний чек вырос на 9%, до 218 рублей, отмечают в банке. Однако в Tinkoff Data зафиксировали снижение средней стоимости поездки на 2%, до 277 рублей год к году. В сервисе заказа такси «Максим» добавляют, что наиболее низкие цены на такси обычно наблюдаются в январе и феврале, а высокие — в июле, августе, сентябре и декабре.

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По мнению аналитика сектора технологий, медиа и телекоммуникаций Владимира Беспалова, рынок такси более развит в РФ, чем каршеринг, поэтому показывает сдержанную динамику роста цен. На рост среднего чека на каршеринг влияет подорожание новых машин и увеличение затрат на ремонт действующего автопарка, добавляет издатель портала «Трушеринг» Юрий Николаев.