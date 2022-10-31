Видео: мобилизованных из Ленобласти отправили в районы проведения боевого слаживания

В Ленинградской области состоялась отправка мобилизованных в районы проведения боевого слаживания.

Перед отправкой состоялся строевой смотр. Командиры проверили наличие положенного имущества и вооружения, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Видео: Минобороны РФ

Отмечается, что во время практических занятий военнослужащие занимались огневой и тактической подготовкой, восстанавливали навыки в эксплуатации и обслуживании боевой техники, а также выполняли нормативы по инженерной и военно-медицинской подготовке.