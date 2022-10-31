Видео: мобилизованных из Ленобласти отправили в районы проведения боевого слаживания

В Ленинградской области состоялась отправка мобилизованных в районы проведения боевого слаживания.
Перед отправкой состоялся строевой смотр. Командиры проверили наличие положенного имущества и вооружения, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Видео: Минобороны РФ
Отмечается, что во время практических занятий военнослужащие занимались огневой и тактической подготовкой, восстанавливали навыки в эксплуатации и обслуживании боевой техники, а также выполняли нормативы по инженерной и военно-медицинской подготовке.
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29.10.2022 118