Фото: спасатели вызволили застрявшую под трубой собаку в Кировске

Автор: Гузель Галимова
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В Ленобласти спасатели помогли собаке, застрявшей под трубой, которая проходит под разрытой теплотрассой в Кировске.

На помощь бедному животному пришли сотрудники ПСО Шлиссельбурга. Они вытащили пса, после он убежал в неизвестном направлении.

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Фото: спасатели вызволили застрявшую под трубой собаку в Кировске спасли, спасение, ПСО Шлиссельбурга, Ленобласть, Кировск, аварийно-спасательная служба
Фото: спасатели вызволили застрявшую под трубой собаку в Кировске спасли, спасение, ПСО Шлиссельбурга, Ленобласть, Кировск, аварийно-спасательная служба
Фото: vk.com/acclo

Местные жители переживают за пса. Очевидцы сообщили в соцсетях, что у дворняжки была гноящаяся рана на лапе. Неравнодушные хотели отвезти животное к ветеринару, но оно убежало.

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12.10.2022 291
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