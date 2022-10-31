Фото: спасатели вызволили застрявшую под трубой собаку в Кировске

В Ленобласти спасатели помогли собаке, застрявшей под трубой, которая проходит под разрытой теплотрассой в Кировске.
На помощь бедному животному пришли сотрудники ПСО Шлиссельбурга. Они вытащили пса, после он убежал в неизвестном направлении.
Фото: vk.com/acclo
Местные жители переживают за пса. Очевидцы сообщили в соцсетях, что у дворняжки была гноящаяся рана на лапе. Неравнодушные хотели отвезти животное к ветеринару, но оно убежало.
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