Фото: спасатели вызволили застрявшую под трубой собаку в Кировске

В Ленобласти спасатели помогли собаке, застрявшей под трубой, которая проходит под разрытой теплотрассой в Кировске.

На помощь бедному животному пришли сотрудники ПСО Шлиссельбурга. Они вытащили пса, после он убежал в неизвестном направлении.

Фото: vk.com/acclo

Местные жители переживают за пса. Очевидцы сообщили в соцсетях, что у дворняжки была гноящаяся рана на лапе. Неравнодушные хотели отвезти животное к ветеринару, но оно убежало.