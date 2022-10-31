В Приозерском районе Ленобласти пытались поджечь деревянный храм Андрея Первозванного на озере Вуокса близ поселка Васильево.

Неизвестные сломали ворота на мосту, ведущем к зданию, и подпалили наружную стену здания. В полицию об инциденте сообщил настоятель храма, он также рассказал, что конфликтов ни с кем не было.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.