В Приозерском районе Ленобласти пытались поджечь деревянный храм Андрея Первозванного на озере Вуокса близ поселка Васильево.
Неизвестные сломали ворота на мосту, ведущем к зданию, и подпалили наружную стену здания. В полицию об инциденте сообщил настоятель храма, он также рассказал, что конфликтов ни с кем не было.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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