Неизвестные пытались поджечь храм в поселке Васильево — фото

Автор: Гузель Галимова
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В Приозерском районе Ленобласти пытались поджечь деревянный храм Андрея Первозванного на озере Вуокса близ поселка Васильево.

Неизвестные сломали ворота на мосту, ведущем к зданию, и подпалили наружную стену здания. В полицию об инциденте сообщил настоятель храма, он также рассказал, что конфликтов ни с кем не было.

Снимок экрана 2022-10-31 в 11.26.13
Фото: 78.ru

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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12.10.2022 291
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