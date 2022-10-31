Росгвардейцы приняли участие в забеге с препятствиями в Токсово

В Всеволожском районе Ленобласти прошел ежегодный забег по пересеченной трассе с препятствиями Гонка ГТО «Путь Единства».

Соревнования прошли в Токсово на базе учебно-тренировочного центра «Кавголово». В них приняли участие сотрудники ОМОН «Бастион» Росгвардии по Петербургу и Ленобласти. Они прошли дистанцию протяженностью семь километров и преодолели 23 необычных препятствия.

Росгвардейцы финишировали пятыми из более чем 100 участвующих в забеге команд, сообщили в пресс-службе ведомства.