В Луге открылось новое спортивное пространство

Автор: Гузель Галимова
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В главном парке Луги открылось новое спортивное пространство с уличными площадками для разных видов спорта.

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Фото: lenobl.ru

По просьбе жителей у стадиона сделали баскетбольную площадку, пространства для воркаута и йоги, территории для экстрим-спорта и настольного тенниса, поле для мини-футбола и хоккея, скалодром и детскую игровую площадку.

Кластер полностью обеспечен освещением и видеонаблюдением. Все работы проводились в. рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

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