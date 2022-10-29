В Луге открылось новое спортивное пространство

В главном парке Луги открылось новое спортивное пространство с уличными площадками для разных видов спорта.

По просьбе жителей у стадиона сделали баскетбольную площадку, пространства для воркаута и йоги, территории для экстрим-спорта и настольного тенниса, поле для мини-футбола и хоккея, скалодром и детскую игровую площадку.

Кластер полностью обеспечен освещением и видеонаблюдением. Все работы проводились в. рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».