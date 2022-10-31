Куда сходить на Ночь искусств в Ленобласти

Музеи и другие интересные площадки Ленобласти 4 ноября будут работать допоздна и удивлять горожан специальными программами. Регион примут участие во Всероссийской акции «Ночь искусств».

Как рассказали в музейном агентстве Ленобласти, гостей музея-крепости Корела в Приозерске ждут лекция старшего научного сотрудника музея Андрея Лихого и мастер-класс. Тосненский музей проведет музыкальный салон «Искусство пения». Музей истории Шлиссельбурга объединится с петербургским Музеем мостов для совместного мероприятия.

С программами других музеев Ленобласти можно ознакомиться по ссылке.