Куда сходить на Ночь искусств в Ленобласти

Музеи и другие интересные площадки Ленобласти 4 ноября будут работать допоздна и удивлять горожан специальными программами. Регион примут участие во Всероссийской акции «Ночь искусств».
Как рассказали в музейном агентстве Ленобласти, гостей музея-крепости Корела в Приозерске ждут лекция старшего научного сотрудника музея Андрея Лихого и мастер-класс. Тосненский музей проведет музыкальный салон «Искусство пения». Музей истории Шлиссельбурга объединится с петербургским Музеем мостов для совместного мероприятия.
С программами других музеев Ленобласти можно ознакомиться по ссылке.
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