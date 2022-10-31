Мигрант год совращал 13-летнего сына в Петербурге, а потом сбежал в Москву

По информации ivbg.ru, жительница Санкт-Петербурга заявила в полицию на мужа, сообщив, что он совращал их 13-летнего сына с сентября 2021 года по октябрь 2022 года.

Действия сексуального характера 26-летний мигрант из Азербайджана совершал в квартире дома на улице Вадима Шефнера. На момент подготовки публикации подозреваемый сбежал в Москву.

В отношении мужчины завели уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).