Мигрант год совращал 13-летнего сына в Петербурге, а потом сбежал в Москву

По информации ivbg.ru, жительница Санкт-Петербурга заявила в полицию на мужа, сообщив, что он совращал их 13-летнего сына с сентября 2021 года по октябрь 2022 года.
Действия сексуального характера 26-летний мигрант из Азербайджана совершал в квартире дома на улице Вадима Шефнера. На момент подготовки публикации подозреваемый сбежал в Москву.
В отношении мужчины завели уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).
Вам будет интересно
Как сообщает telegram-канал Mash на Мойке, в полицию Всеволожского района обратилась бабушка девочек в возрасте 14 и 9 лет. По...
16.12.2020 33741