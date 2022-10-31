Перминов заявил, что срыв зерновой сделки – это очередная попытка создать из России антигероя

Сенатор от Ленобласти Сергей Перминов заявил, что вина за срыв зерновой сделки лежит на западных государствах и Украине.

Предварительно, теракт в Севастополе, из-за которого Россия приостановила свое участие в вывозе зерна, готовили под руководством британских специалистов. Они спланировали атаку на базу Черноморского флота и город, чем пересекли все допустимые линии и модели поведения.

«Наша реакция должна быть соответственна той ситуации, в которой мы находимся», — рассказал Сергей Перминов изданию ЛенТВ24

Он напомнил, что в рамках сделки Украина поставила чуть более 9 млн тонн зерна. При этом экспортный потенциал рынка составляет 120-180 млн тонн. В связи с этим обвинение России в мировом продовольственном кризисе безосновательно. Сенатор считает, что это продиктовано политикой Запада, а именно — желанием создать для нашей страны образ антигероя и изгоя.