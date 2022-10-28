В Госдуме посоветовали Зеленскому задуматься о бегстве с Украины

Дни Владимира Зеленского как политика сочтены, ему стоит задуматься о бегстве, заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

«Дни Зеленского как политика сочтены. Ему уже сейчас стоит задуматься о бегстве», — РИА Новости цитируют слова депутата.

В ближайшее месяцы, по словам политика, в мире произойдет серьезное изменение соотношения политических сил, вследствие чего «преступный киевский режим станет резко не нужен своим хозяевам с Запада».