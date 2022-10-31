В Ленобласти инспекторы Россельхознадзора нашли сметану со стафилококком

В октябре сотрудники Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора в рамках пищевого мониторинга выявили молочную продукцию, которая не отвечает требованиям ветеринарно-санитарных правил и норм.
Специалисты отобрали пробы образцов от молочной продукции, изготовленной одним из предприятий Ленобласти. В результате исследований, в сметане «Большая кружка» обнаружили золотистый стафилококк, сообщили в пресс-службе ведомства.
Производителю объявили предостережение. Предприятием приняты меры по предотвращению выпуска и реализации опасной продукции.
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