В Ленобласти инспекторы Россельхознадзора нашли сметану со стафилококком

Автор: Гузель Галимова
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В октябре сотрудники Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора в рамках пищевого мониторинга выявили молочную продукцию, которая не отвечает требованиям ветеринарно-санитарных правил и норм.

Специалисты отобрали пробы образцов от молочной продукции, изготовленной одним из предприятий Ленобласти. В результате исследований, в сметане «Большая кружка» обнаружили золотистый стафилококк, сообщили в пресс-службе ведомства.

Производителю объявили предостережение. Предприятием приняты меры по предотвращению выпуска и реализации опасной продукции.

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26.10.2022 301
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