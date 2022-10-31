В Ленобласти адвоката обвиняют в обмане клиента на полмиллиона рублей

В Ленобласти арестован 38-летний адвокат. Ему вменяют «мошенничество группой лиц в особо крупном размере».

По версии следствия, адвокат соврал подзащитному, что договорился с полицией о более мягкой мере пресечения для него. Решить вопрос он предложил за 500 тысяч рублей. Клиент передал адвокату деньги, после чего тот был задержан сотрудниками управления собственной безопасности МВД по Петербургу и Ленобласти.

Адвокату предъявлено обвинение. Расследование продолжается, сообщает СК Ленобласти.