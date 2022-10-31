Ольга Занко встретилась с мобилизованными из Ленинградской области

Зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества вместе с Героем России Геннадием Фоменко, творческими коллективами Санкт-Петербурга и Ленинградской области, волонтерами «Мы вместе» встретились с добровольцами и мобилизованными и провели творческий концерт в Доме офицеров.

«Главная задача сегодня – поддержать боевой дух, чтобы наши мужчины почувствовали, что все мы ждем их домой, с Победой. Во время концерта волонтеры провели анкетирование ребят, чтобы узнать, какие у них есть вопросы, чем помочь их семьям. Для мобилизованных и добровольцев важна не только поддержка нас, женщин, волонтёров, но и тех, кто не понаслышке знает, что такое первый бой, как важны храбрость и отвага, от ветеранов боевых действий», – рассказала Ольга Занко

Специально для этой встречи Занко привезла видеообращение ветерана Великой Отечественной войны Николая Константиновича Имчука. Он родился на Украине, во время эвакуации в 1941 году их эшелон разбомбили. Он уцелел, но попал в концлагерь, где и познакомился с партизанами. Будучи ребенком, выполнял роль связного. А когда их населенный пункт освободили в 1944 году, попросился на фронт.

«После концерта удалось пообщаться с нашими защитниками, ответить на их вопросы. Дала свои контакты, чтобы они и их семьи могли обращаться с любыми проблемами. Они продолжают дело своих дедов и прадедов, а наша задача – обеспечить им надежный тыл», – сообщила Ольга Занко