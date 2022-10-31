20 детей-сирот из ЛНР обрели новые семьи в Ленобласти

В Ленинградскую область прибыли из Луганской народной республики 20 детей-сирот, которых устроят в приемные семьи.
Уполномоченный по правам ребенка в Ленобласти лично встретила детей и познакомилась с некоторыми родителями. Сироты обретут новые семьи и будут проживать в Гатчинском, Лодейнопольском, Киришском и Всеволожском районах.
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29.10.2022 117