20 детей-сирот из ЛНР обрели новые семьи в Ленобласти

Автор: Гузель Галимова
-
Поделиться

В Ленинградскую область прибыли из Луганской народной республики 20 детей-сирот, которых устроят в приемные семьи.

Уполномоченный по правам ребенка в Ленобласти лично встретила детей и познакомилась с некоторыми родителями. Сироты обретут новые семьи и будут проживать в Гатчинском, Лодейнопольском, Киришском и Всеволожском районах.

siroti.jpg.990x550
Фото: Пресс-служба Уполномоченного по правам ребенка в Ленобласти
Вам будет интересно
Ленобласть может взять на себя дополнительные обязательства по восстановлению Донбасса
Ленинградская область может взять на себя дополнительные обязательства по восстановлению Донбасса. С таким предложением к руководству области обратился вице-премьер правительства РФ...
29.10.2022 117
Автор