20 детей-сирот из ЛНР обрели новые семьи в Ленобласти

В Ленинградскую область прибыли из Луганской народной республики 20 детей-сирот, которых устроят в приемные семьи.

Уполномоченный по правам ребенка в Ленобласти лично встретила детей и познакомилась с некоторыми родителями. Сироты обретут новые семьи и будут проживать в Гатчинском, Лодейнопольском, Киришском и Всеволожском районах.