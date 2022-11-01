Фото: световой столб наблюдали в небе на Кировским районом

Автор: Александр Селиванов
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Совсем немного времени остается до зимы.

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Источник: https://t.me/astrophotoboloto

Снимки светового столба в Отрадном опубликовали в телеграм-канале «Астро Фото Болото».

Знаменующий начало холодов, яркий столб желтого света расположился небе над городом.

Световые столбы образуются с кристаллизацией влаги в воздухе во время холодной и морозной погоды.

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21.10.2022 1948
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