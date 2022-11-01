Ноябрь в Ленобласти начнется с заморозков

На дорогах образуется гололедица.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России, во вторник, 1 ноября, на территории Ленобласти будет прохладная погода. Местами ожидается туман и заморозки.
Днем воздух прогреется до плюс 3-8 градусов. Утром и днем местами на дорогах образуется гололедица.
Водителей просят быть осторожными на региональных дорогах.
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21.10.2022 1948