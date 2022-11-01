Ноябрь в Ленобласти начнется с заморозков

На дорогах образуется гололедица.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России, во вторник, 1 ноября, на территории Ленобласти будет прохладная погода. Местами ожидается туман и заморозки.

Днем воздух прогреется до плюс 3-8 градусов. Утром и днем местами на дорогах образуется гололедица.

Водителей просят быть осторожными на региональных дорогах.