Посетители смогут попасть в парк абсолютно бесплатно до середины апреля.
В паблике ГМЗ «Царское село» в соцсети «ВКонтакте» сообщили, что до середины апреля вход в Екатерининский парк стал бесплатным.
В пресс-службе отметили, что посещаемость музея увеличилась на 44% начиная с весны.
Особой популярностью у туристов пользовался Екатерининский дворец.
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01.11.2022 25