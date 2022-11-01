Посетители смогут попасть в парк абсолютно бесплатно до середины апреля.

В паблике ГМЗ «Царское село» в соцсети «ВКонтакте» сообщили, что до середины апреля вход в Екатерининский парк стал бесплатным.

В пресс-службе отметили, что посещаемость музея увеличилась на 44% начиная с весны.

Особой популярностью у туристов пользовался Екатерининский дворец.