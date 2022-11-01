Минобороны заявило о прекращении всех мероприятий по частичной мобилизации, в том числе выдачи повесток. Генштаб должен доложить об окончании мобилизации до 1 ноября.

Президент России Владимир Путин заявил, что призыв в рамках частичной мобилизации в стране завершен. Об этом сообщается на сайте Кремля.

— Она завершена, точка поставлена, — заявил политик в ходе пресс-конференции по итогам трехсторонней встречи с премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Сочи.

Российский лидер добавил, что 260 тысяч человек из частично мобилизованных не участвуют в боевых действиях, а проходят подготовку, на этом мобилизация завершена.