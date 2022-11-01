Сотрудникам TikTok в России предложили переехать на работу в другие страны

Речь, в частности, идёт о Казахстане, Армении и Киргизии.

Желающим это сделать придётся взять на себя все расходы и вернуться в Россию для подписания допсоглашения к трудовому договору.

Как пишет РБК со ссылкой на источники, до начала СВО с российским офисом TikTok сотрудничали 200–300 специалистов, некоторые из них при этом жили в других государствах.

После приостановки работы TikTok в России отдельные сотрудники офиса из нашей страны стали сотрудничать с другими международными командами, например ближневосточной, но оставались в штате российского офиса.