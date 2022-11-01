В Колпино произошел взрыв из-за разгерметизации газопровода, повреждены 52 машины

Вечером 31 октября на улице Севастьянова в Колпино произошел взрыв из-за разгерметизации газопровода под землей на глубине двух метров.

В результате ЧП выбило стекла одной из квартир ближайшего жилого дома. Из двух зданий эвакуировали 113 жильцов, позднее они смогли вернуться домой. Также повреждены 52 автомобиля.

Видео: Колпино Колпинский район/ВКонтакте

В результате взрыва на пустыре образовалась воронка глубиной около 4 метров и диаметром 10 метров. Все произошло на расстоянии 150 метров от жилых домов. Возгорания не последовало. Пострадавших нет.