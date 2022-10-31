Одной из погибших в давке в Сеуле оказалась студентка СПбГУ

Одной из четырех погибших россиянок в давке в Сеуле оказалась 21-летняя студентка СПбГУ Дарья Твердохлеб. Об этом сообщила пресс-служба учебного заведения.

Девушка училась на четвертом курсе по программе «Свободные искусства и науки». В Сеул она поехала 20 октября в рамках осеннего семестра, ее направили на включенное обучение в Университет Сонгюнгван Республики Корея.

Коллектив вуза выразил глубокие соболезнования семье и близким девушки.

Напомним, в ночь с 29 на 30 октября на праздновании Хэллоуина в Сеуле погибло более 150 человек, среди них – четыре молодые гражданки России.