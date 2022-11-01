В Ленобласти стартовал призыв на срочную службу

Во вторник, 1 ноября, в Ленобласти стартовал осенний призыв граждан на срочную военную службу.

По информации Генштаба ВС России, военнослужащих, призванных в рамках осеннего призыва, не отправят в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, а также в зону спецоперации.

Отмечается, что призыв был отложен на месяц из-за частичной мобилизации.