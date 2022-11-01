В Ленобласти стартовал призыв на срочную службу

Во вторник, 1 ноября, в Ленобласти стартовал осенний призыв граждан на срочную военную службу.
По информации Генштаба ВС России, военнослужащих, призванных в рамках осеннего призыва, не отправят в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, а также в зону спецоперации.
Отмечается, что призыв был отложен на месяц из-за частичной мобилизации.
Вам будет интересно
Никаких дополнительных указов о завершении в России частичной мобилизации не требуется. Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству...
01.11.2022 26