Клишас: отдельного указа об окончании мобилизации в России не требуется

Никаких дополнительных указов о завершении в России частичной мобилизации не требуется.
Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
Ранее российский лидер Владимир Путин объявил о завершении частичной мобилизации. Отвечая на вопрос журналистов, нужен ли отдельный указ о ее завершении, глава государства сказал, что обсудит это с юристами.
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