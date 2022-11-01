Клишас: отдельного указа об окончании мобилизации в России не требуется

Автор: Гузель Галимова
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Никаких дополнительных указов о завершении в России частичной мобилизации не требуется.

Об этом заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Ранее российский лидер Владимир Путин объявил о завершении частичной мобилизации. Отвечая на вопрос журналистов, нужен ли отдельный указ о ее завершении, глава государства сказал, что обсудит это с юристами.

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31.10.2022 191
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