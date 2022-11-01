Подать заявление на единовременное пособие при рождении ребенка теперь можно через «Госуслуги», сообщила пресс-служба Минцифры РФ.

Новый сервис для родителей запущен Минцифры России совместно с Пенсионным фондом России. На пособие могут претендовать родители, опекуны, усыновители и приемные родители при условии, если получатель является неработающим гражданином. При этом он может учиться на очном отделении в вузе или колледже.

Размер пособия составляет 20 472,77 рублей. Заявление необходимо подать в течение шести месяцев со дня рождения ребенка.