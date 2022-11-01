Школьница из Гатчины стала лучшим молодым художником Ленобласти

Автор: Гузель Галимова
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В Ленобласти подвели итоги регионального конкурса детского художественного творчества, посвященного 350-летию со дня рождения Петра I.

Гран-при завоевала работа воспитанницы Детской художественной школы Гатчины Александры Поляковой. На рисунке ― Мари-Анн Колло, французская женщина-скульптор, создавшая голову «Медного всадника».

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Фото: администрация Ленобласти

Лауреатами I степени в номинации «графика» стали Родион Закутасов из Мгинской детской художественной школы, Марья Буданова из Волосовской ДШИ имени Николая Рериха и Екатерина Кузнецова из Гатчины. В номинации «живопись» лучшими стали Анна Тимофеева из Мгинской детской художественной школы, Алиса Ткачева из Соснового Бора и Александра Калинина из

Всего в конкурсе приняли участие 149 начинающих художников — представители 32 детских школ искусств из всех районов Ленобласти.

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