Школьница из Гатчины стала лучшим молодым художником Ленобласти

В Ленобласти подвели итоги регионального конкурса детского художественного творчества, посвященного 350-летию со дня рождения Петра I.

Гран-при завоевала работа воспитанницы Детской художественной школы Гатчины Александры Поляковой. На рисунке ― Мари-Анн Колло, французская женщина-скульптор, создавшая голову «Медного всадника».

Лауреатами I степени в номинации «графика» стали Родион Закутасов из Мгинской детской художественной школы, Марья Буданова из Волосовской ДШИ имени Николая Рериха и Екатерина Кузнецова из Гатчины. В номинации «живопись» лучшими стали Анна Тимофеева из Мгинской детской художественной школы, Алиса Ткачева из Соснового Бора и Александра Калинина из

Всего в конкурсе приняли участие 149 начинающих художников — представители 32 детских школ искусств из всех районов Ленобласти.