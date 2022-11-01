В Гатчинском районе проводят конкурс на лучшее фото собаки в парке

Парковое агентство приглашает принять участие в фотоконкурсе «Собаки в парке».

Для участия необходимо сфотографировать свою собаку во время прогулок в Приоратском парке Гатчины или усадьбе Демидовых в Тайцах. Снимки необходимо отправить на электронную почту: [email protected] (с указанием ФИО участника, клички собаки, названия парка, где сделана фотография, и номера телефона).

Фото принимаются до 6 ноября. Победителей ждут следующие подарки: фотосессия с профессиональным фотографом, сертификат в салон на стрижку или сертификат в собаколюбивый бар в Гатчине K750.