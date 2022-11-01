Петербург оказался самым дорогим городом России в международном рейтинге

Петербург занял 279-е место в рейтинге 510 крупнейших городов мира по стоимости жизни. Северная столица стала самым дорогим российским городом.
Рейтинг основывается на нескольких показателях. В частности, оценивается индекс аренды жилья, продуктовый индекс и индекс покупательской способности. За эталон (100 пунктов) создатели списка обычно берут Нью-Йорк.
Петербург после всех подсчетов собрал 53 пункта по индексу стоимости жизни, а по покупательской способности всего 39 пунктов. Москва по стоимости жизни отстает от Петербурга почти на три пункта.
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29.10.2022 153