Российский аналог SWIFT состыкуют с платформами дружественных стран

Инициатива находится лишь на ранней стадии.

Федеральный чиновник в беседе с изданием «Ведомости» заявил о том, что на сегодняшний день кабинет министров Российской Федерации начал создание нового механизма для расчетов с контрагентами из дружественных государств, при этом данная инициатива находится лишь на ранней стадии.

— Идея непростая, но этот вопрос мы поднимаем со своими коллегами. Это не столько альтернатива SWIFT (межбанковская система передачи информации и совершения платежей), сколько возможная система, которая будет позволять работать в нацвалюта, — источник «Ведомостей».

Собеседник издания уточнил, что основой нового инструмента станет Система передачи финансовых сообщений Центрального Банка Российской Федерации, которая будет взаимодействовать с национальными аналогами других государств. Также источник добавил, что реализация инициативы потребует серьезных финансовых и технологических вложений.