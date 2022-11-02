Погибшего спустя несколько дней подняли из Ладожского озера

По информации ivbg.ru, 1 ноября около 10:00 в экстренные службы поступила информация о том, что 29 октября в Ладожском озере возле деревни Дубно Волховского района утонул мужчина.

На его поиски отправился Поисково-спасательный отряд Новой Ладоги. Тело обнаружили возле поселка Сясьстрой к 20:00. По предварительным данным, ему было 48 лет.

Обстоятельства гибели устанавливаются.