Дело о групповом изнасиловании на берегу Луги ушло в суд. Обвиняемого искали 11 лет

По информации ivbg.ru, уроженец Мордовии предстанет перед судом по делу о групповом изнасиловании, совершенном в 2011 году в Кингисеппском районе. Следствие полагает, что он вместе со знакомым напал на молодую девушку на берегу реки.

По версии следствия, 14 сентября 2011 года компания из пяти человек отдыхала на берегу реки Луга возле деревни Сала. Когда один из парней и его подруга ушли прогуляться, на пляже остались 18-летняя девушка и двое мужчин в возрасте 21 года и 33 лет.

Воспользовавшись ситуацией, они напали на девушку и, угрожая убийством, поочередно изнасиловали. Младший был арестован в 2011 году и привлечен к уголовной ответственности.

Старший скрывался от следствия 11 лет. В июле 2022 года его задержали в Мордовии. В ходе предварительного следствия обвиняемый признал вину в полном объеме.