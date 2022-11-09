Пятеро ребят из Ленобласти стали победителями «Большой перемены»: чем примечателен конкурс, рассказывает один из героев

Пять школьников из Ленобласти стали победителями Всероссийского конкурса «Большая перемена» для старшеклассников. Редакции ivbg.ru удалось пообщаться с одним из чемпионов Артемом Сергеевым, который рассказал о мероприятии и поделился планами на полученную премию.



В конце октября прошла торжественная церемония закрытия финала Всероссийского конкурса «Большая перемена», в котором принимали участие российские школьники с девятого по 11-й класс. Соревнование между учениками состоит в линейке президентской платформы «Россия – страна возможностей». Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения РФ.

Победителями «Большой перемены» 2022 года стали 600 талантливых ребят. В том числе и пять ленинградских ребят: Артем Сергеев, Дарья Никитина, Софья Зубченко, Олеся Георгиевская и Эмилия Цветкова.

Победители стали обладателями дипломов и премий в размере 200 тысяч рублей, которые можно использовать на образование и саморазвитие.

Как проходил конкурс?

Артем рассказал, что конкурс разделен на четыре основных этапа. Первые два проходят в онлайн-режиме, а последующие очно. Общая продолжительность конкурса составляет около семи месяцев.

«Начался конкурс традиционно в День Перемен, 28 марта, а закончился 29 октября. На протяжении всех конкурсных испытаний у участников проверялось развитие личностных компетенций, необходимых в современном мире. Заочные этапы были направлены на проявление навыка самопрезентации — этап «Знакомство», а также умения решать проблему в формате проекта — этап «Командная гонка». Очные же форматы очень схожи между собой по концепции: участников случайным образом делят на команды по 10-12 человек и дают им проблему, которую необходимо решить. Эксперту, прикрепленному к команде, необходимо выявить у каждого из участников уровень развития личных качеств. После подготовки командой проекта, ребята представляют его перед другими экспертами, которые уже смотрят на само решение кейса. Набравшие большее количество баллов за все этапы конкурса баллов и побеждают», — разъяснил он.

Какие сложности возникли в процессе?

По словам Артема, он уже принимал участие в конкурсе: «Являюсь победителем второго сезона «Большой Перемены».

«Сложностей на протяжении конкурсных этапов у меня было немного. Я имел представление, что конкретно требуется показать и понимал, что меня ожидает. Да и в этом году, со всеми трудностями мне помогали справиться мой наставник, друзья и родители», — поделился собеседник ivbg.ru.

Что понравилось, а что не очень?

«Конкурс подарил мне очень много возможностей. Кроме знакомства с ребятами, мне посчастливилось пообщаться с интересными людьми, которые уже достигли определенного успеха в своей сфере, получить от них важные советы и уроки. Но самое главное, что получил — это, конечно же, друзья и единомышленники. Я нашел людей, которые действительно смогут тебя всегда поддержать в твоих начинаниях и выслушать. Конкурс познакомил меня с множество ребят из различных уголков страны: у меня есть друзья с Камчатки, а есть из Калининграда, например», — пояснил один из победителей конкурса.

Говоря о том, что ему не очень понравилось, пояснил, что не может привести конкретных примеров, так как все хорошее перекрывает плохое.

Как складывались взаимоотношения с ребятами?

«Большая Перемена» — это большое сообщество единомышленников, среди которых очень много действительно хороших ребят. Все они ведут активную общественную жизнь или состоят в различных детских организациях и так далее. Большинство участников — очень понимающие, открытые, отзывчивые и добрые люди, поэтому находить общий язык с ними легко. Например, конкурс подарил мне знакомство с моей лучшей подругой Соней из Тулы, общение с которой у нас продолжается с финала второго сезона конкурса.»

Какие перспективы дает победа помимо денежных средств?

«Денежный приз — не единственное вознаграждение за победу в конкурсе. «Большая Перемена» также предоставляет множество возможностей не только для победителей, но и для финалистов и полуфиналистов. Все участники, прошедшие дальше полуфинала, получат путешествие по нашей стране — «Больше, чем путешествие». Кроме того, если набрать наибольшее количество баллов в своем вызове и стать абсолютным победителем, то можно получить партнерские подарки, такие как поездка на ледоколе в Арктику, поддержку в развитии проектов и так далее. Так же «Большая Перемена» предоставляет некоторым участникам целевое обучение от партнеров, дает пять баллов к ЕГЭ при поступлении для победителей.»

На что конкретно планируете потратить?