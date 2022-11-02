Семьи мобилизованных получили право на льготный проезд в Ленобласти

Супруги, дети, родители мобилизованных граждан с 1 ноября могут оформить для проезда на общественном транспорте льготные проездные билеты.

«Приняли решение финансово поддержать семьи наших жителей, выполняющих сейчас важнейшую государственную задачу. Льготный проезд — та мера поддержки, которая востребована каждый день», — подчеркнул Александр Дрозденко.

Эта мера социальной поддержки распространяется на смежные межрегиональные, межмуниципальные и муниципальные маршруты регулярных перевозок по регулируемым тарифам Ленобласти по единым социальным проездным билетам на основе БЭПК. Стоимость льготного проезда составляет 433 рубля в месяц.

За получением услуги могут обратиться члены семьи гражданина в филиал ЛОГКУ «Центр социальной защиты населения» или МФЦ. Услуга предоставляется во всех центрах госуслуг, кроме бизнес-офисов. Для ее получения нужно представить в МФЦ справку (сведения) о подтверждении прохождения военной службы члена семьи, призванного по частичной мобилизации, документы, удостоверяющие личность и иные документы согласно установленному перечню – подробнее на сайте МФЦ.